SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Sampdoria. Come finirà? (1-X-2)

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Sampdoria. Dopo l'ennesimo tonfo in campionato all'Arena Garibaldi di Pisa, Matteo Brunori e compagni torneranno in campo sabato pomeriggio. La squadra di Michele Mignani, al debutto sulla panchina rosanero a seguito della scelta da parte del City Football Group di sollevare dall'incarico il tecnico Eugenio Corini, affronterà al "Renzo Barbera" gli uomini di Andrea Pirlo. Il match, valevole per la trentaduesima giornata di Serie B, è in programma alle ore 16:15.