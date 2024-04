Mignani: “Di Francesco? Un’idea me la sono fatta. Insigne valore aggiunto, Stulac…”

Parola a Michele Mignani . Il tecnico del Palermo - in sede di conferenza stampa - a due giorni dalla sfida tra Cosenza e rosanero, in programma sabato al Gigi Marulla alle ore 16:15, ha presentato il match, affrontando diversi temi interessanti. Di seguito, le sue dichiarazioni:

"Un’idea me la sono fatta, Di Francesco è un giocatore che non ha espresso il suo potenziale e dire questo è secondo me un complimento. Può fare tutti i ruoli del centrocampo e dell’attacco. È un calciatore importante per ogni allenatore. Si è sempre messo a disposizione. Mi auguro di riuscire a tirare fuori le sue caratteristiche, perché ha le possibilità anche di tornare a giocare in A.

Insigne? Non ho preclusione nei confronti di nessuno, nasce come attaccante esterno. È molto intelligente, può lavorare anche seconda punta. È un giocatore che ritengo un valore aggiunto.

Quando arriva un allenatore nuovo, si azzera un po’ tutto. Non avevo mai avuto nessun giocatore che ho trovato qui a Palermo. Un allenatore fin quando non lo allena, non lo conosce bene. In mezzo al campo eravamo contati, ho dovuto fare di necessità virtù. Stulac è un giocatore che secondo me aveva bisogno di uno stimolo nuovo e diverso. Sono convinto che la testa fa tutto, vorrei che i giocatori capissero che non esiste un titolare inamovibile. Tutti sono determinanti o decisivi".