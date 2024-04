Mignani: “Cosenza con coltello fra i denti, dobbiamo essere più forti e vogliosi”

Parola a Michele Mignani . Il tecnico del Palermo - in sede di conferenza stampa - a due giorni dalla sfida tra Cosenza e rosanero, in programma sabato al Gigi Marulla alle ore 16:15, ha presentato il match, affrontando diversi temi interessanti. Di seguito, le sue dichiarazioni:

Il Cosenza è una squadra che ha cambiato allenatore da poche giornate, rispetto al girone di andata ha cambiato un po’ faccia. Cerca concretezza e solidità. Immagino che la situazione in classifica la porti ad avere il coltello fra i denti. Dobbiamo essere più forti e vogliosi di loro. Tanti goal da fuori area? Mi hanno sempre insegnato che alla lunga i numeri hanno un valore e bisogna tenerli in considerazione. Io non voglio fossilizzarmi solo sul portiere, quando prendi tanti goal, si deve ragionare da squadra. Meno tiri concedi da fuori area, più riesci in avanti. Sono considerazioni che ho fatto.