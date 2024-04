Mignani: “Ceccaroni soluzione a sinistra in assenza di Aurelio. Henderson e Segre…”

"Mi aspetto una partita difficile, la Reggiana è una squadra che ti mette in difficoltà, dobbiamo essere bravi a stare stretti. Non essendoci Aurelio, una soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata da attaccanti esterni messi in quelle zone o centrocampisti più di corsa, anche Ceccaroni può essere una soluzione a sinistra. Lo ha già fatto. Stulac e Gomes? Possono giocare insieme, ma con questo modulo serve un centrocampista più basso e due mezzali. Non credo che possono fare la mezzala come quelli che stanno giocando in questo momento. È solo una scelta tattica, così come lo è Henderson che mi dava qualche soluzione diversa rispetto a Segre, più palleggio. Segre ha più corsa, intensità ed inserimento. Segre è cresciuto tantissimo, è un giocatore importante e duttile che può fare entrambe le fasi. Mi è piaciuto Henderson, così come mi è piaciuto Di Francesco e anche Coulibaly che si è fermato. Ho possibilità di scegliere a centrocampo ed è un vantaggio per me".