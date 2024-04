Mignani: “Avevo voglia di ricominciare! Con la Sampdoria servirà pizzico di fortuna”

La prima conferenza stampa di Mignani alla guida del Palermo. I rosanero si preparano all'ostica sfida contro la Sampdoria in Serie B.

Mediagol ⚽️ 5 aprile 2024 (modifica il 5 aprile 2024 | 18:11)

Riprende il cammino del Palermo in Serie B con la nuova guida tecnica targata Michele Mignani. I rosanero sono chiamati ad uscire da una profonda crisi di risultati con ben quattro sconfitte nelle ultime cinque gare che hanno fatto precipitare i siciliani in classifica, compromettendo sensibilmente la lotta alla promozione diretta. Questo il pensiero del tecnico ex Bari, affiancato dal direttore Giovanni Gardini alla presentazione, alla vigilia della sfida d'assoluto prestigio contro la Sampdoria in programma sabato alle 16:15 al "Renzo Barbera":

"Grazie per il benvenuto e crepi il lupo. È la seconda volta che subentro a campionato inoltrato, la prima volta fu a Olbia quando incominciai a fare l’allenatore da solo. Sono arrivato da poco tempo, prima di tutto capirò e poi interverrò. Questa squadra ha fatto un inizio di campionato di un certo tipo e poi ha finito in un altro. I ragazzi in questi due giorni sono stati eccezionali, ora bisognerà anche avere un pizzico di fortuna per iniziare bene già da domani. Quando sei a casa, guardi le partita dalla televisione o allo stadio ti ribolla il sangue, avevo voglia di ricominciare. Mi sarebbe piaciuto ricominciare, ho utilizzato questi giorni per riposarmi, a volte ti aiuta a migliorare".

Gli interpreti del suo rombo - "Al di là dei moduli, un allenatore può avere delle predilezioni ma bisogna capire che giocatori hai a disposizione e metterli a proprio agio. Playmaker? Può essere un interditore, uno che sa muovere la palla e interdire meno, in quel caso i compagni ti devono aiutare. Il tempo è breve, Gomes non c’è ed è squalificato. Ma lui e Stulac possono giocare insieme. Lo stesso discorso vale per il trequartista, un ruolo che ha fatto Zidane, Kakà con caratteristiche diverse. Il calcio è in continua evoluzione. Dobbiamo essere bravi a non utilizzare un solo modulo".

