Mauri-Mediagol: “Sapevo che non sarei rimasto, non sono stato importante. Tutto sull’esonero di Pergolizzi”

Juan Mauri si racconta.

Arrivato al Palermo con grandissime aspettative, il centrocampista argentino non è riuscito a convincere il tecnico Rosario Pergolizzi e, chiuso anche dalla presenza di Martin, riuscendo ad accumulare soltanto quattro presenze dal primo minuto (per un totale di quindici in stagione) e segnando una sola rete contro il Marsala.

Per tali ragioni il classe ’88 non è stato riconfermato dalla società rosanero, che ha preferito cercare sul mercato un vice da affiancare al centrocampista francese in maglia numero otto. Durante un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Mediagol.it, Mauri ha raccontato la sua esperienza trascorsa al Palermo, sottolineando di non essere stato soddisfatto per la mancata riconferma:

“Sono contento perché abbiamo raggiunto l’obiettivo, ossia portare il Palermo in Serie C. La mia stagione è stata un po’ amara, perché non sono stato tanto importante per la squadra, ho giocato poco. Sono contento però di aver vissuto questa esperienza e aver vestito questi colori. Al momento sono senza squadra, ho parlato con il Palermo un mese fa e mi hanno detto che per il prossimo anno non ero stato preso in considerazione. Lo avevo già intuito, avevo voglia di continuare ma uno capisce quando gioca tanto e quando gioca poco, le cose possono cambiare da un momento all’altro. Sapevo che era difficile continuare a Palermo perché ho giocato poco durante l’anno, quindi è normale che non sono rimasto. Io ho parlato con tutti, ho dato il massimo ma mi sono trovato un compagno davanti forte che ha fatto benissimo, capisco che era difficile farmi giocare di più. Sono stato sempre pronto quando sono stato chiamato in causa. Alla fine succede questo: quando giochi tanto rimani, quando giochi poco devi andare via. Ruolo? Io penso che tutti possiamo giocare insieme, poi c’è l’allenatore che decide chi deve giocare. In dodici anni da professionista ho fatto tanti ruoli: il trequartista, mezzala, play, ho giocato a due. Mi considero un giocatore intelligente tale da poter giocare con qualsiasi compagno“.

Mauri ha comunque augurato il meglio alla sua ex squadra per la prossima stagione, che il Palermo giocherà tra i professionisti: “La Serie D è un campionato difficile, si corre e si ‘mena’, e anche in Serie C sarà così, sarà dura. Per vincerla però penso al Palermo bastino cinque-sei giocatori, ma non so chi rimane e chi va via. Sagramola e Castagnini ne sanno sicuramente più di me e riusciranno a creare una rosa competitiva. Pergolizzi? Sapevo che non avrebbe continuato ad allenare il Palermo, perché a maggio ha parlato con ognuno di noi. Non so se avremmo potuto giocare meglio, durante una stagione ci sono alti e bassi. Non si può sapere cosa sarebbe successo con un altro allenatore”.