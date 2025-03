Matteo Brunori eletto giocatore del mese di febbraio del Palermo FC

Matteo Brunori è stato scelto come miglior giocatore del mese di febbraio dai tifosi del Palermo

Dopo le ottime prestazioni in campionato e i 2 goal rispettivamente contro Mantova e Spezia , Matteo Brunori è stato eletto miglior giocatore del mese di Febbraio 2025 sull'applicazione ufficiale del Palermo FC con 1547 voti . Al secondo posto troviamo il neoarrivato Joel Pohjanpalo con 281 voti , autore di buone prestazioni e capace di mettere a referto due reti e un assist in sole tre partite.

Questa è la seconda volta consecutiva che Brunori viene eletto come miglior giocatore del mese, solo che in questa occasione il capitano rosanero ha ricevuto 54 voti in più.