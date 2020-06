Mattaliano (Misto): “A che titolo SSD Palermo ha usufruito dello stadio? C’era una convenzione?”

La politica frena sulla questione “Renzo Barbera”.

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Palermo, con una lettera indirizzata alle autorità competenti, ha chiesto chiarimenti in merito alla concessione della struttura di Viale del Fante alla SSD Palermo, nonché dell’utilizzo da parte di Hera Hora, società che detiene le quote del club rosanero, degli impianti pubblicitari presenti. L’amministratore delegato Rinaldo Sagramola, pochi giorni fa, aveva a tal proposito formalmente domandato informazioni al presidente del consiglio comunale di Palermo in merito ad una nuova convenzione, indispensabile per l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie C. La situazione, ad oggi, sembra essere tuttavia stagnante. Dal Comune, anzi, emerge l’ipotesi che vi sia un danno erariale da compensare, dato che nessuno finora ha pagato per l’annata appena conclusa.

La politica stoppa Mirri e il Palermo: “A che titolo concessione stadio e gestione pubblicità? Ipotesi danno erariale”

A dire la sua sulla complessa vicenda e, in particolare, sulla richiesta di nuovi chiarimenti da parte del Collegio dei revisori dei conti, è stato il Consigliere Cesare Mattaliano, appartenente del gruppo misto e già presidente della commissione sport.

“E’ un po’ singolare questa richiesta. Circa un anno fa – dice – la commissione a cui faccio capo aveva chiesto all’ufficio patrimonio di capire a che titolo veniva dato questa struttura nella considerazione che non c’era in atto una convenzione. Ebbene, noi abbiamo dovuto aspettare un anno per sapere solo che viene ritirato l’atto: mi sembra veramente singolare. Che ancora una volta non ci sia dialogo neppure con gli uffici, mi sembra veramente singolare. Oggi apprendiamo che viene richiesto il ritiro di quest’atto, ma qualcuno ci vorrà dire in questi mesi che la SSD Palermo ha usufruito dell’impianto dello stadio ‘Barbera’ a che titolo ne ha usufruito e se c’era una convenzione o meno?”

Mirri: “Palermo non ha nulla da temere, progettiamo con serenità. Futuro giocatori? Ho un obiettivo”