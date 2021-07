Massolo: “Qui con grande carica, c’è una forte ossatura. Obiettivi? Rispondo così”

Ecco le parole del neo estremo difensore della compagine rosanero

Il neo portiere del Palermo si è reso protagonista della sua prima conferenza stampa da giocatore rosanero, parlando a 360° delle sue prime impressioni in seguito all'approdo nel capoluogo siciliano. Direttamente dal ritiro di San Gregorio Magno, l'estremo difensore ha sottolineato il suo grandissimo coinvolgimento morale in vista di questa nuova avventura con la maglia del club di Viale del Fante, con il quale ha già fissato degli obiettivi ben precisi in vista della prossima stagione. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Dopo l'annata dell'Entella quando avevo giocato metà della stagione e con conquista della promozione e poi ero rimasto praticamente fuori rosa. Arrivo qui con grandissimi stimoli perché per me questa è una grande opportunità e devo cercare di sfruttarla nel miglior modo possibile. Obiettivi? Vedendo l'ossatura della squadra possiamo competere per obiettivi importanti, il girone C è quello più difficile di questa serie, una sorta di B2. Ci sarà da combattere, ma noi cercheremo di fare il meglio. Nikita Contini? Avevamo un bellissimo rapporto che ora è a Napoli, uno dei portieri più forti con i quali mi sono allenato e spero possa esordire in A. Non l'ho ancora sentito, ma sono sicuro che ci sentiremo".