Massolo: “Non è facile farsi trovare pronto quando giochi poco. Testa all’Andria”

Le dichiarazioni del portiere del Palermo, Samuele Massolo, a margine dell'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C

Il Palermo è stato eliminato dalla Coppa Italia di Serie C per mano del Catanzaro di Antonio Calabro. Uno dei pochi a salvarsi tra le file rosanero è stato il secondo portiere Samuele Massolo che si è ben distinto per la sicurezza data al pacchetto difensivo. Proprio l'ex Fermana è intervenuto in conferenza stampa a margine della sfida che ha visto trionfare la compagine calabrese per uno a zero con gol di Curiale. Di seguito, le dichiarazioni di Samuele Massolo.