Mascara: “Ricciardo in Serie D è una garanzia, Carbonaro, Cannavò e Rizzo top. La sfida tra Palermo e Savoia…”

Professione bomber.

Il giro di boa del girone I del campionato di Serie D si è chiuso con tre siciliani su cinque in vetta alla classifica cannonieri. In testa, con 10 reti ciascuno, ci sono Carbonaro dell’Fc Messina e Cannavò del Licata. Un gradino più sotto, invece, figurano Ricciardo del Palermo, Rizzo dell’Acireale e Caso Naturale del Giugliano tutti e tre con 9 reti a testa.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Mascara, allenatore del Biancavilla ed ex bomber, ha detto la sua sugli attaccanti della quarta serie italiana: “Tutti centravanti navigati? Non mi sorprende questo dato. La Serie D è una categoria tosta. Va da sé che chi nutre ambizioni punti su gente di qualità ed esperienza. A qualcuno di questi la D sta pure stretta, a mio giudizio. In ogni caso affidarsi ad attaccanti scafati di solito è una strategia vincente“.

L’ex attaccante del Catania si è poi soffermato sui singoli, partendo da Ricciardo, centravanti del Palermo, che sarebbe potuto essere in vetta alla classifica cannonieri se avesse realizzato i rigori contro Marsala e Troina: “Può capitare, ma Ricciardo è una garanzia, è bravo a far gol e sa giocare per la squadra – ha spiegato Mascara -. Dei 5 attaccanti in questione non conosco direttamente soltanto Cannavò del Licata, ma i numeri parlano per lui. In D non si fanno 10 gol in un girone per caso. Carbonaro è bravo e pericoloso sotto porta Rizzo dell’Acireale è il meno attaccante dei 5, nel senso che è più una mezza punta capace però di muoversi molto bene tra le linee“.

Tra le squadre che lottano per la promozione in Serie C, il Palermo è la formazione che ha mandato a segno più giocatori, ben 12: “Non è un dato così significativo, a mio parere, il Palermo ha in organico gente come Sforzini e Ficarrotta. Bisogna dare loro fiducia, sono giocatori capaci di fare la differenza in questa categoria. Nonostante l’infortunio di Santana, li vedo messi bene davanti e non credo abbiano particolari necessità per dovere a tutti i costi rinforzarsi“.

Infine, il tecnico del Biancavilla si è soffermato sulla sfida tra i rosanero ed il Savoia: “Non so dire adesso se il Savoia sia all’altezza del Palermo. Il campionato di Serie D è praticamente imprevedibile e può accadere di tutto. Sicuramente il Savoia ha dalla propria un ambiente caldo e una squadra ben strutturata che può lottare e dar fastidio al Palermo fino alla fine dei giochi“, ha concluso Mascara.