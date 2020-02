Martinelli: “Una vittoria che ci dà morale. Volevamo i tre punti, ecco cosa ci siamo detti”

Vittoria sofferta per il Palermo.

In occasione della 23a giornata di Serie D è andata in scena la sfida tra la Cittanovese e il Palermo, che si sono affrontati sul campo del Morreale-Proto: i rosanero hanno sofferto per tutta la durata della partita, riuscendo a trovare la vittoria nei minuti finali grazie ai gol di Peretti e Floriano, che hanno fissato il risultato finale sul punteggio di 2 a 4. Tre punti importantissimi per gli uomini di Rosario Pergolizzi, che si sono portati a +7 dal Savoia fermato sullo 0 a 0.

Al termine del match il centrocampista del Palermo, Alessandro Martinelli, è intervenuto in zona mista rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Una vittoria che ci dà morale e fiducia, la partita si era messa male ma siamo stati bravi. Complimenti a tutti, adesso dobbiamo pensare alla prossima partita. E’ una vittoria fatta nel secondo tempo, dobbiamo crescere e maturare dal punto di vista mentale. Tutti in campo credevamo di vincere, ce lo sentivamo. Ci siamo guardati e ci siamo detti ‘Dai che andiamo a vincere’. Vittoria fondamentale? Non lo so, sono tre punti che ci danno fiducia e ci fanno rendere conto delle nostre capacità. Dobbiamo evitare le disattenzioni, il resto verrà da sé. Non dobbiamo dare questo vantaggio ai nostri avversari e continuare a lavorare perché ancora il campionato è lungo“.