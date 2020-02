Martinelli: “Non importa il bel gioco, ma portare a casa i tre punti. Corini? Vi svelo cosa mi ha detto”

Parla Alessandro Martinelli.

Dopo 24 giornate il Palermo si trova al primo posto in classifica con sette punti di vantaggio sul Savoia, e non sembra essere intenzionato a mollare la presa: nonostante alcuni stop e prestazioni non di alto livello, i rosanero sono comunque riusciti ad ottenere punti importanti per continuare ad inseguire l’obiettivo della promozione in Serie C.

Nel corso della trasmissione Siamo Aquile in onda su TRM, Alessandro Martinelli, centrocampista del Palermo, ha analizzato la difficoltà dei rosanero a sbloccare e poi a chiudere le partite: “Ogni partita è difficile, perché comunque sappiamo che se noi la sblocchiamo subito, la partita va in discesa, quando invece passano i minuti sappiamo che le altre squadre prendono fiducia. Gli avversari, poi, quando giocano contro il Palermo, danno sempre qualcosa in più, dunque non è mai facile. Penso che adesso siamo in un momento in cui non è importante il gioco, bisogna portare i punti a casa e basta. Il Palermo aveva la difficoltà e doveva per forza vincere e quando devi per forza vincere non è facile. Fallimento Palermo? E’ una cosa di cui a volte parlavamo, però era una cosa che finiva lì perché non conoscevamo molto le dinamiche, quindi poteva essere solo un pour parler giusto per mettere un po’ di scompiglio all’interno della società. Se ho parlato con Corini di Palermo? Ne abbiamo parlato poco perché eravamo molto concentrati sulla nostra stagione, poi quando ci siamo sentiti quando è stato esonerato, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto venire a trovarci, ci ha fatto un grosso in bocca al lupo“.