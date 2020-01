Martinelli: “Non abbiamo più scuse. Floriano si è presentato, abbiamo preso in giro Silipo”

Il Palermo vince la prima gara del 2020.

In occasione della diciottesima giornata di Serie D i rosanero sono scesi sul campo dello stadio Renzo Barbera per affrontare il Marsala, prima gara del girone di ritorno: gli uomini di Rosario Pergolizzi hanno trionfato 3 a 1 grazie ai gol di Juan Mauri, Christian Langella e Andrea Silipo iniziando nel miglior modo possibile la seconda parte del campionato.

Al termine del match il centrocampista del Palermo, Alessandro Martinelli, è intervenuto in zona mista esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta e per aver mantenuto il primo posto in classifica: “Il risultato è importantissimo e quindi dobbiamo ripartire da qui, volevamo a tutti i costi una vittoria e siamo riusciti a prendercela. Sapevamo che non saremmo stati brillantissimi perché venivamo comunque da dei giorni di duro lavoro e magari avevamo un po’ di timore. Gol annullato? Fa parte del gioco, spero di poterne fare altri. La grinta è una delle mie caratteristiche, non deve mai mancare perché voglio essere un esempio per i ragazzi più giovani. Non sono arrivato al top della condizione verso la fine ma credo che questo faccia parte del calcio, adesso abbiamo recuperato energie fisiche e mentali e quindi non ci sono scuse. Dobbiamo guardare noi stessi e cercare di portare a casa ogni partita. Silipo? Lo abbiamo preso un po’ in giro perché secondo noi voleva fare un cross, gli faccio i complimenti perché non poteva presentarsi meglio di così. Floriano? È venuto negli spogliatoi e si è presentato, fa piacere avere dei giocatori così che ci danno una mano e che fanno alzare la concorrenza da cui tutti possiamo trarre beneficio“.

