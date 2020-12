Martinelli-Mediagol: “Al Palermo non potevo dire ‘no’, ho un rammarico. Boscaglia e Pergolizzi? Ho la mia idea”

Alessandro Martinelli si racconta nel corso dell’intervista esclusiva concessa a Mediagol.it.

La storia del calciatore originario di Mendrisio è davvero toccante. Lo scorso 7 settembre, infatti, il Palermo attraverso i propri profili social ha reso noto l’esito di alcuni esami approfonditi effettuati dal centrocampista. Quest’ultimi hanno evidenziato delle anomalie cardiache che lo hanno costretto all’addio al calcio giocato. Una notizia che ha scosso l’intero ambiente e tutti coloro che hanno imparato ad apprezzare le straordinarie doti umane e professionali di un ragazzo d’oro sotto ogni punto di vista, con il Palermo che ha perso un vero e proprio leader dentro e fuori il campo, tra i protagonisti più brillanti della rinascita rosanero.

“Se vieni a giocare in una squadra come il Palermo l’obiettivo principale sia quello di vincere soprattutto in una categoria come la Serie D. I tifosi a volte si lamentavano perché non arrivava il gioco però alla fine l’obiettivo finale era quello di vincere e lo abbiamo fatto, l’unico rammarico forse è stato quello di non aver potuto festeggiare e di non aver concluso il campionato. Perchè hai scelto il Palermo? Senza dubbio il progetto del club, poi devo ammettere che conoscendo già tempo sia Sagramola che Castagnini la scelta è stata ancora più semplice. Due persone davvero esemplari che mi hanno sempre ispirato fiducia. Rifiutare il Palermo poi non è facile, quello in D dei rosanero si capiva che sarebbe stato solo un anno di passaggio. Campionato dei rosanero? Ho seguito tutte le partite e sento tutti ragazzi, all’inizio ci sono state un pò di difficoltà anche a causa del Covid. Sono convinto che con la continuità potranno arrivare nelle zone alte della classifica, sono sicuro che possano lottare tranquillamente per il secondo o terzo posto. La promozione diretta è davvero qualcosa di complicato dato che la Ternana ha accumulato diversi punti di vantaggio. Pergolizzi e Boscaglia? Mister Pergolizzi è un allenatore atipico, una persona davvero tanto buona e lo vedevamo come un secondo papà. Con lui ho ancora oggi un ottimo rapporto e mi aiutato molto, credo che abbia fatto al meglio il suo lavoro.Boscaglia è il tipico allenatore moderno dove c’è magari un pò più di distanza con i giocatori, ha dimostrato di essere da categoria e sono sicuro che potrà fare bene perchè ha delle qualità importanti”.