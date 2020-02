Martin: “La stagione è ancora lunga, non dobbiamo mollare. Il modulo…”

Parola a Malaury Martin.

Il centrocampista del Palermo è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa: primo oggetto di discussione, le prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero, reduce dalla vittoria conquistata contro il Biancavilla fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”.

“Palermo del girone d’andata? Queste cose lasciano il tempo che trovano, la stagione è ancora lunga e dobbiamo spingere ancora di più per centrare l’obiettivo. Lavoriamo bene per essere al meglio e oggi sappiamo che tutto sta andando bene anche se non abbiamo raggiunto la perfezione, dobbiamo continuare così senza mollare nulla. Il poter cambiare modulo durante la partita è buona cosa, una crescita importante per la squadra”, sono state le sue parole.