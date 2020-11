Martin: “Io, il Palermo e il Covid, ho avuto paura. Possiamo vincerle tutte”. E su Boscaglia…

“Sono felice di aver ritrovato un po’ di normalità e di essere di nuovo a casa con mia moglie e i miei figli”.

Parola di Malaury Martin. Il centrocampista del Palermo, tra i tesserati che il mese scorso hanno contratto il Covid, è stato intervistato ai microfoni de ‘La Repubblica-Palermo’: oggetto di discussione, quei momenti difficili vissuti in isolamento, oltre alle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Avevo paura di avere portato il virus a casa: con mia moglie Bianca eravamo preoccupatissimi. Per fortuna non è successo. Dopo un inizio difficile i tifosi stanno vedendo il vero Palermo? Speriamo che sia davvero questo e che possa andare anche meglio. Abbiamo preso consapevolezza di quello che possiamo mettere in campo, tocca a noi continuare su questa strada e migliorarci ancora di più. Stiamo sulla strada giusta. La squadra è forte, non ci sono dubbi. Però non basta dirlo, serve dimostrarlo centrando obiettivi importanti. Nello spogliatoio non è mai entrato il dubbio che potessimo essere incompleti come pensava qualcuno. La rosa è stata costruita bene, abbiamo bisogno di lavorare ancora e dimostrare il nostro valore. L’unico modo per farlo è vincere partita dopo partita”, ha spiegato.

“Possiamo vincerle tutte. Sono sicuro. Dipende da noi, dal nostro atteggiamento e dalla volontà di vincere che abbiamo. Boscaglia? Non so quanti allenatori hanno mai avuto tutti i problemi che ha dovuto risolvere lui da quando è arrivato a Palermo. Ha dimostrato di essere forte: prima non arrivavano i risultati, poi il Covid ci ha presi in pieno e ha colpito pure lui. Ma ha trovato lo stesso soluzioni per fare reagire la squadra e ottenere un filotto di risultati positivi. Non dobbiamo guardare cosa fanno le altre. Siamo in serie positiva e dobbiamo continuare cercando più vittorie consecutive possibili. Io capitano? Per me che sono un giocatore straniero è stata una bellissima sorpresa. Sono orgoglioso di indossare la fascia. Quando la indossano Accardi o Crivello che sono palermitani so cosa significa per loro. Il nostro capitano resta Santana, ma siamo tutti pronti a prenderci questa responsabilità”, ha concluso Martin.