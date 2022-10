Marino: “Stulac con me non giocava sempre. Mister spesso ipocriti, stimo Baldini”

L'intervista esclusiva concessa da Pasquale Marino alla redazione di Mediagol.it

La vittoria del campionato cadetto alla guida del Catania, la salvezza in Serie A conquistata sulla panchina etnea, l'esperienza brillante in qualità di tecnico dell'Udinese. Pasquale Marino si è sempre contraddistinto nel corso della sua parabola professionale per la capacità di conferire identità tattica, impianto di gioco tangibile ed indole propositiva a tutte le squadre allenate in carriera. Mentalità vincente, trame codificate, coralità e audacia come ingredienti basilari del suo ormai noto 4-3-3.

Parma, Genoa, Spezia, Frosinone, Pescara, Empoli, Brescia, Spal sono soltanto alcuni dei club che, tra Serie A e Serie B, hanno scelto di puntare sul credo calcistico del coach originario di Marsala. Luci ed ombre ad alternarsi nel suo percorso professionale, costellato da frangenti apicali e momenti decisamente più critici. Come quando, nell'estate del 2019, Marino coltivò l'illusione di sedere per qualche giorno sulla panchina di un Palermo che sarà inghiottito da lì a poco dal dissesto finanziario con annesso fallimento.

Intervistato in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, l'ex tecnico di Foggia e Vicenza traccia un esaustivo ritratto tecnico-tattico del nuovo centrocampista del Palermo di Corini, Leo Stulac, da lui allenato all'Empoli nella stagione 2019-2020, così come di Jacopo Segre ed altri calciatori attualmente in seno all'organico nella compagine rosanero.

SU LEO STULAC -"Per la struttura fisica è uno di quelli che non stava giocando e ha bisogno di più tempo rispetto a qualche altro che atleticamente entra in condizione prima. Ha bisogno di giocare con continuità per trovare questo tipo di forma. Io l'ho allenato una volta ad Empoli, ha giocato a fasi alterne con me perché in quel ruolo stava crescendo Ricci che ora è al Torino e spesso li ho avvicendati. Ricci sta dimostrando anche nel Torino di essere un calciatore di livello e prospettiva importanti. Stulac è un professionista esemplare, è un giocatore che ha qualità immense e potrà essere utile al Palermo. Quando entra in condizione può farti anche qualche gol con le sue doti balistiche e assist importanti grazie alla sua visione di gioco, come ha dimostrato ad Empoli e a Venezia. É un giocatore importante, il Palermo saprà sfruttare le sue caratteristiche. Centrocampo a tre Saric-Stulac-Segre? Segre l'ho allenato alla Spal, ha qualità e quantità come lo stesso Saric. É importante trovare la condizione per fare bene in questo tipo di centrocampo a tre. Avendo tutto il campionato davanti e avendo tante alternative giocherà sempre chi è più in forma. Con il fatto che ci sono 5 cambi possono essere trovate soluzioni varie ed equilibri importanti anche in corso d'opera. É giusto che una squadra come il Palermo abbia più di venti titolari o, quanto meno, deve essere minima la differenza tra chi gioca titolare e le prime alternative in rosa".

SU SILVIO BALDINI -"Lo conosco bene, ci siamo sentiti per telefono e una volta ci siamo visti a Vicenza. É una persona che stimo perché è diretta. Tutto quello che pensa dice, noi allenatori a volte siamo un po' ipocriti. Non diciamo quello che pensiamo per evitare di creare polemiche. Baldini da questo punto di vista è uno diretto, se ha fatto ciò che ha fatto sia a Palermo sia a Perugia significa che credeva fosse la cosa giusta da fare perché non è un ragazzino che non capisce quello che può accadere in futuro. Ha percepito qualcosa che non andava e si è messo da parte. Questa cosa nel calcio la fanno in pochi, perché difficilmente c'è gente che rinuncia a contratti. Baldini ha altri valori primari e lo ammiro per questo".