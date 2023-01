Marineo, la Giunta ha deciso: intitolato a Biagio Conte lo stadio comunale

La morte del missionario laico Fratel Biagio Conte ha scosso non solo il capoluogo siciliano, dove il frate si è battuto per oltre trent'anni per i più disagiati e meno abietti grazie alla costruzione della missione "Speranza e Carità" di cui Biagio Conte è stato fondatore e pioniere. La sua prematura scomparsa causata da una lunga malattia è stata un duro colpo per tutto il territorio siciliano e per i luoghi spesso frequentati dal missionario.