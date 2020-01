Marina di Ragusa, Puglisi: “Palermo più forte del Savoia, ma sarà dura. Pelagotti? Ho capito che…”

Parla Giovanni Puglisi.

Il capitano del Marina di Ragusa, al termine della sfida casalinga contro il Palermo, ha commentato la sconfitta, maturata a causa della rete messa a segno dal 52′ da Ferdinando Sforzini.

Marina di Ragusa-Palermo 0-1: il lampo di Sforzini vale tre punti! Sofferenza e cinismo, i rosa blindano il primato

“Sono più che convinto – ha detto Puglisi in mixed zone – che Palermo e Savoia siano le due squadre più forti del campionato e che si giocheranno la promozione fino all’ultima giornata. Ammetto che i rosanero hanno qualcosa in più rispetto ai campani, ma la lotta sarà comunque dura. Palo? Ho studiato molto Pelagotti e mi sono reso conto che spesso resta fuori dai pali e quindi non ci ho pensato due volte e ho calciato. Credo che la squadra oggi abbia lottato su ogni pallone con tanta umiltà, la prestazione offerta contro i rosanero ci servirà tanto in vista della seconda parte di stagione“.

Marina di Ragusa, Utro: “Meritavamo di più, gol di Sforzini irregolare. Rigore? Vi dico la mia”