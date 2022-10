Maribor, ufficiale Josip Ilicic: l’ex Palermo ed Atalanta torna in patria. I dettagli

Josip Ilicic torna al Maribor. Per il fantasista sloveno contratto fino al 2025

Mediagol ⚽️

Josip Ilicic riparte dalle origini. Il fantasista ex Palermo, Fiorentina ed Atalanta, torna al club sloveno del Maribor. Dopo le problematiche legate alla depressione, il calciatore classe 1988, nel corso della sessione estiva della campagna trasferimenti 2022-2023 aveva discusso la risoluzione consensuale con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, club con il quale lo sloveno ha raggiunto l'apice della sua carriera con 136 presenze in maglia nerazzurra, condite da 47 gol realizzati, tra campionati e coppe nazionali ed internazionali.

Adesso Ilici, riparte dal Maribor, la squadra dalla quale il Palermo dell'allora patron friulano Maurizio Zamparini lo prelevò per portarlo in Sicilia, costruendo in rosanero le basi per di una carriera costellata da tanti successi sul campo (con il club di viale del Fante 98 presenze e 20 gol), ma con l'ombra delle problematiche psicofisiche che lo avrebbero colpito nel prosieguo del suo percorso professionale.

Nel prepartita di Atalanta-Torino, serata di addio alla Dea, Josip aveva dichiarato: "L’affetto di questa gente lo porterò sempre con me . Insieme abbiamo vissuto annate incredibili, serate indimenticabili in Europa e in finali di Coppa Italia [...] Dove andrò adesso? Se mi trovate squadra voi, ve lo dico (ride ndr). Per adesso non lo so ancora, ma di sicuro quello che posso dire è che ho davvero tanta voglia, che fisicamente mi sento bene e pronto a rimettermi in gioco per cui spero di iniziare presto una nuova avventura. Spero di trovare qualcosa in Italia”.

Adesso l'ufficialità del club sloveno, che attraverso il proprio sito di riferimento annuncia l'ingaggio ed il ritorno del jolly offensivo.

"Un grande evento per tutti, è una questione che senza dubbio esce dagli schemi e significa molto. Non solo per Maribor, ma per il calcio sloveno in generale. È un legame speciale tra Josip e Maribor, che ha portato anche all'esito positivo di una sfida impegnativa. Un'idea che a qualcuno poteva sembrare irrealistica si è avverata. Per avere successo è stato necessario investire molto lavoro ed energia. Ma Josip è qui, ha scelto Maribor ed è anche per questo che Maribor è diverso dagli altri. Questa volta la presentazione del rinforzo è diversa, in quanto si annuncia l'arrivo di un giocatore su cui è inutile sprecare parole. Ha segnato la storia del Maribor e del calcio sloveno, ma ha ancora anni d'oro davanti a sé", ha detto il direttore sportivo Marko Šuler a proposito della notizia più attesa e dell'evento di più alto profilo nella finestra di mercato.

Il contratto è concluso per 3 anni, fino all'estate del 2025. Per un nuovo inizio in viola, l'eterno favorito del pubblico di Maribor ha scelto la maglia con il n. 72.

"Il contratto a lungo termine conferma la gravità della questione. Josip non ha giocato davvero per tanto tempo, si è allenato secondo un programma indipendente, dunque non è ancora possibile stabilire una data certa per il suo debutto in campo. Naturalmente, ci vorrà del tempo per raggiungere il livello di preparazione appropriato. Arriva con grande motivazione e voglia, è in grado di adattarsi velocemente alle esigenze, perché sa misurare gli sforzi con la sua esperienza. Non avremo fretta, ma faremo il possibile per vederlo con la squadra in campo il prima possibile".

Nel pomeriggio la conferenza stampa di presentazione di Josip Ilici che avverrà alle 17:00 - "nel centro commerciale Europark (nell'area dell'evento regolare di fronte a Hervis)" - riporta il comunicato del Maribor.