Marconi: “Sono contento, Palermo merita palcoscenici incredibili. Rinnovo? Lo spero”

"Io cannoniere? Stasera andata molto bene sono contento ho fatto gol pure settimana scorsa non abbiamo preso gol in più abbiamo vinto in una serata bellissima. Penso che sia la seconda volta che faccio 3 gol in un campionato quindi sono felicissimo. scorso anno non ne ho fatto neanche uno ma fortunatamente c’è stata la promozione. Quest’anno sto trovando qualche gioia personale in più ma l’importante per me da difensore è non prendere gol , il resto è una cosa in più"