Marconi: “Rinnovo? Voglio restare a Palermo. Tifoseria da Serie A. Corini…”

Parola ad Ivan Marconi . Il centrale difensivo del Palermo , in seguito alle reti firmate contro Perugia e Bari, ha confermato il suo periodo di forma stellare anche in zona gol oltre che all'interno del pacchetto arretrato rosanero, guadagnandosi settimana dopo settimana stima e fiducia dell'allenatore Eugenio Corini . Di seguito le parole dell'ex Monza ai microfoni di TuttoB:

"Come ho dichiarato in sala stampa dopo la vittoria con il Bari, a Palermo sto davvero bene e la mia volontà è assolutamente quella di proseguire il mio percorso in questa piazza, con una società solidissima alle spalle, grazie alla quale avverto grande stima nei miei confronti, ed una tifoseria da Serie A. Ad ogni modo io sono focalizzato sul campo, convinto e fiducioso che il duro lavoro e il sacrificio paghino sempre.

Non posso negare che sia un dato che mi faccia piacere, soprattutto se come nelle sfide contro Bari e Parma siano stati gol da 3 punti. In ogni caso, anche se lo volessi, sarebbe impossibile per me montarmi la testa, mi ritengo abbastanza maturo e pragmatico per restare sempre con i piedi ben saldi a terra.