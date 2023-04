Marconi: “Pareggio contro una squadra in forma. Fischi? La squadra ha dato tutto”

"Peccato per stasera perché non è andata come volevamo. Volevamo regalare tre punti ai nostri tifosi. Involuzione? Dico di no perché è un pareggio contro una squadra in forma. Io per primo pretendo di più ed è giusto così, idem per i tifosi. Nel primo tempo eravamo molto in controllo seppur senza produrre chissà quali azioni da gol. Nel secondo tempo sul finale abbiamo sofferto ma siamo stati comunque bravi a tenere la porta inviolata. Sicuramente mantenere la rete inviolata fa piacere a noi difensori ed al portiere, quindi se si parte senza subire gol forse poi uno si può anche fare. La partita di Venezia? La prepareremo in maniera meticolosa, loro lottano per la salvezza pur non essendo loro costruiti per fare questo campionato. Hanno tanti giocatori importanti ma noi lotteremo per conquistare i tre punti. Spiace per i fischi ma la squadra ha cercato di dare tutto ciò che aveva. Per quanto riguarda i miei compagni non posso che essere soddisfatto".