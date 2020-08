Marconi: “Il pubblico a Palermo fa la differenza. Vi spiego dove preferisco giocare”

Ivan Marconi si presenta ai suoi nuovi tifosi.

E’ passata già una settimana dall’inizio del ritiro del Palermo presso la località di Petralia Sottana: i rosanero stanno continuando a lavorare con il tecnico Roberto Boscaglia per prepararsi all’inizio della prossima stagione, durante la quale l’obiettivo sarà quello di ottenere la promozione in Serie C.

Marconi si presenta: “Ecco cosa serve per vincere in Serie C. Quando ha chiamato il Palermo…”

Al termine della sessione mattutina d’allenamento, il nuovo difensore del Palermo, Ivan Marconi, si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi:

“Ci stiamo allenando tanto a livello fisico e stiamo faticando abbastanza, conoscevo Boscaglia per fama. Un allenatore che ha sempre giocato per vincere, sono un ragazzo non di troppe parole ma che tende a dare il proprio contributo con una corsa in più rispetto a una chiacchiera in più. Il gruppo è molto coeso e devo ammettere che ci hanno permesso di integraci nel migliore dei modi. Piazza del sud? Dal punto di vista del pubblico il sud è di tre categorie superiore rispetto al nord, adesso però c’è questo inconveniente del Covid che al momento non ci permette di avere i tifosi allo stadio. Spero che tutto possa cambiare, ricordo che ho giocato spesso a Palermo e il pubblico ha sempre fatto la differenza. Ruolo? Come caratteristiche mi ritengo più un centrale anche se all’occorrenza ho agito anche da terzino, non sono uno che attacca o per intenderci un Theo Hernandez. Mi sento più a mio agio al centro della difesa“.