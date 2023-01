Marconi: “Gol fortunoso, partita che mi è piaciuta. Esultanza figlia del momento”

"Il gol è arrivato in maniera molto fortunosa. È un momento in cui mi gira bene a livello realizzativo, non mi era mai successo. L'ho lisciata di sinistro, mi è arrivato a fare una rovesciata in faccia quasi Tutino e poi l'ho ciabattata di destro. La partita mi è piaciuta a livello caratteriale. Il Bari è una squadra di tutto rispetto e se lasci un piccolo spazio può farti molto male. Siamo stati bravi a contenere la situazione poi un episodio fortunoso ci ha regalato tre punti. La mia esultanza stravagante? È figlia del momento a differenza di settimana scorsa perché eravamo sotto di due gol ed era grintosa. Quella di oggi era più allegra e sapevo che sugli spalti c'era mia moglie. La cosa bella è che nemmeno sapevo dove fosse in quel momento. Non sono un goleador ma quando mi esce voglio condividere il momento con la panchina. In questo momento sto giocando ma nella mia carriera sono stato in panchina e so bene quanto sia dura. Da questo punto di vista posso dire che sono straordinari. Posso fare in merito due nomi ovvero Soleri e Massolo, due amici che sono anche professionisti esemplari. Alla fine la mia esultanza è stata carnevalesca. Vittoria decisiva? Quando non si prende gol è merito non solo dei difensori visto che il lavoro lo fanno anche gli attaccanti. Ci è servito lo schiaffo di Perugia per metterci in carreggiata. Se parliamo di pubblico non voglio fare il lecchino ma mi vengono gli occhi lucidi perché so quello che può dare. Vorrei riproporre quello che è successo l'anno scorso e spero che riusciremo a dare ai palermitani ciò che desiderano. So che ribolle la voglia di andare allo stadio. Oggi le condizioni erano molto avverse e va fatto un plauso a chi è stato presente al Barbera stasera "