Marconi: “Errore Somma? Abbiamo sbagliato noi a non aiutarlo. Palazzi e Crivello…”

Parola a Ivan Marconi.

Il difensore del Palermo, autore della rete del 2-0, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Monopoli, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. Diversi i temi trattati dal numero 15 rosanero, approdato in Sicilia in estate dopo la fortunata parentesi al Monza. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“L’errore di Somma? Per fortuna è andata bene, c’è da considerare che Somma viene da trenta giorni di inattività. Conosciamo le sue qualità, non è fisicamente al top dato che ha avuto dei grossi problemi; abbiamo sbagliato noi a non aiutarlo. Pelagotti ci ha salvato, poi ci siamo riassestati e abbiamo portato la gara a casa. Anche io prima di essere catapultato in campo sono stato fermo a causa di infortunio e Coronavirus, per la squadra però si fa tutto e ci si sacrifica”, ha spiegato Marconi.

“Aver vinto ci ha dato forza e adrenalina, vincere tante volte ti fa dimenticare che sei stanco. Oggi non abbiamo preso gol e questo è importante per il reparto arretrato. Classifica? Non l’ho mai guardata, né quando eravamo ultimi, né adesso che ci stiamo giocando i play-off. Il campionato è davvero strano. Adesso cerchiamo di guardare avanti, dobbiamo fare più punti possibili esprimendo il nostro calcio. Palazzi e Crivello? Conosco le caratteristiche di Andrea perché ho giocato con lui a Monza, quando abbiamo giocato insieme si è cercato di limitare i danni anche perché lui è un centrocampista dai piedi buoni. Roberto non devo presentarlo io, viene da categorie superiori e rispetto all’inizio adesso c’è molta più intesa e credo vada a favore della squadra”, ha concluso.