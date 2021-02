Marconi: “Ci meritiamo questa classifica, qualcosa non ha funzionato! Tifosi? Ho un sogno nel cassetto”

Ivan Marconi l’ultimo baluardo del Palermo.

Il difensore rosanero, proveniente dal Monza, ha dimostrato a più riprese di essere una pedina fondamentale nella difesa di Roberto Boscaglia. Il centrale classe ’89 è tornato a disposizione dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo per qualche tempo e adesso ha intenzione di recuperare la giusta forma fisica in vista del prosieguo del campionato. Il calciatore bresciano, nel corso dell’intervista rilasciata a “Siamo Aquile” in onda su Trm, ha detto la sua in merito alla stagione corrente e ai propri obiettivi futuri.

“Il mister è giusto che dica che ognuno di noi debba stare male quando si perde, ogni persona esprime la propria delusione a modo suo. Quando giochi contro Ternana o Bari trovi più facilmente la giusta voglia mentre contro squadre più piccole devi andare a ricercare dentro la motivazione. Questa è probabilmente una delle differenze con la Ternana, poi nel calcio ci vuole anche fortuna. Bisogna cercarla e la si crea anche durante la partita. Non speravo di essere in questa posizione di classifica, ma evidentemente in questo momento ce la meritiamo. Non saprei quale potrebbe essere la medicina, serve lavorare e pedalare. Non è una situazione che ci piace perchè il Palermo merita altri palcoscenici, ma ripeto che se siamo in questo momento negativo vuole dire che qualcosa non ha funzionato. La colpa ce la prendiamo anche noi calciatori. Assenza tifosi allo stadio? Il fattore pubblico c’è ma esiste per tutti, è innegabile però che i nostri tifosi sono una componente fondamentale per noi. Quest’anno è un’anomalia giocare con gli stadi vuoti, un mio sogno quando son venuto qua era quello di vedere il Renzo Barbera pieno. Una cosa che spero possa capitare, giocare con questo stadio pieno ti fa dare qualcosa di più. Vincere non è mai facile, questo non deve essere un anno gettato via anzi dobbiamo dare il massimo e tirare le somme alla fine dell’anno. Catania? Penso che non sia facile pensare una gara alla volta, ma è giusto pensare match dopo match altrimenti rischi di cadere a Viterbo. Santana? Un onore giocare insieme a lui, capitano sia in partita che in allenamento e non molla mai. Un esempio per tutti”.