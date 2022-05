Mantovani: “Tutto su Baldini. Palermo al pari delle big, Sagramola mi ha detto…”

L'intervista esclusiva concessa da Andrea Mantovani, doppio ex di Triestina e Palermo, alla redazione di Mediagol.it

"Che idea mi sono fatto del tecnico Silvio Baldini? Lui è un allenatore che non lo scopro di certo io in quanto a tattica e gestione del gruppo. Ne parlavo proprio ieri con Rinaldo Sagramola e mi confermava il fatto che la squadra fosse motivata, unita e molto compatta. Il mister ha motivato ogni singolo giocatore affinché possa essere una risorsa importante per questi playoff, viste le partite ravvicinate. Baldini è un allenatore con un carattere particolare e che difficilmente scende a compromessi. Poi ci sono situazioni che possono andare più o meno bene. Sono dell'idea che ogni persona debba essere il più sincera con se stessa, mostrandosi così com'è, nel bene e nel male. Alla fine anche se ha raccolto meno di quanto meritava in carriera io penso che possa essere soddisfatto e di aver mantenuto la propria personalità intatta. La Triestina? Questi giocatori di esperienza e personalità come Procaccio, Lopez, Volta sono più adatti a disputare i playoff piuttosto che il campionato. La stagione degli alabardati è stata mediocre, tra alti e bassi con alcuni infortuni sgradevoli. Invece nelle partite da dentro o fuori, la squadra di Bucchi può dire la sua proprio grazie all'esperienza, visto che ci sono calciatori che hanno anche giocato in Serie A e in B. Il Palermo deve rispettare la Triestina e pensare a se stesso e alla propria partita, restando fedele alle proprie idee. Come vedo il Palermo in ottica promozione pensando anche al livello di corazzate come Padova e Reggiana? Secondo me i rosa in questo momento sono in prima fascia. Oltretutto, superando il turno, saranno nuovamente teste di serie ed eviteranno di incontrare per il momento queste squadre precedentemente citate. Vedo i rosanero molto centrati, non solo per quanto riguarda la qualità della rosa ma anche per la tenuta atletica. Nel finale di campionato lo abbiamo visto, così come ieri in cui la squadra ha tenuto benissimo il campo per tutti e novanta i minuti. L'altro aspetto è quello di poter contare su una rosa di ventitré titolari ipotetici. Serviranno tutti i ragazzi. Penso a Soleri, calciatore che mi piace tantissimo e che può incidere in corso d'opera e fare reparto da solo. Il Palermo se la potrà giocare alla pari con Padova e Reggiana, ve lo dico io che le altre due le ho viste giocare dal vivo. Il Padova ha un collettivo di prim'ordine, la Reggiana ha una squadra di esperienza con buone individualità ed è tanto quadrata però il Palermo non ha nulla da invidiare ad entrambe".