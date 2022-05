Mantovani: “Palermo mi riempie il cuore. Mi sento con Pioli, merita lo scudetto”

L'intervista esclusiva concessa da Andrea Mantovani, doppio ex di Triestina e Palermo, alla redazione di Mediagol.it

"Che ricordi ho del mio biennio al Palermo da calciatore tra il 2011 al 2013? Ieri ho avuto modo di chiacchierare con alcuni tifosi rosanero accorsi a Trieste. Mi hanno ricordato in molti il gol che ho realizzato a 'San Siro' contro l'Inter, quello del famoso 4-4 in mezzo alla neve. La prima annata è stata molto bella, mi ha dato tantissimo da un punto di vista umano e professionale. Ho visto e vissuto Palermo nelle viscere, abitando in centro città. Una grandissima esperienza di vita. Quando sento il nome "Palermo" mi si riempie il cuore perché ripenso a tutte le emozioni che ho vissuto lì e ricordo il calore del pubblico. L'altro mio gol realizzato con questa maglia ricordo che lo siglai contro il Genoa in un 5-3 al 'Barbera', quindi sempre risultati pirotecnici! Il mio rapporto con Stefano Pioli? Ci sentiamo spessissimo. Ricordo che dopo essere stato allenato nel Chievo da lui, dopo l'esperienza comune al Palermo sono stato con lui anche a Bologna. Mi ha voluto fortemente anche lì. Pioli è una persona deliziosa, molto umana. Ha fatto ottimi lavori da allenatore con la Lazio, con la Fiorentina, ma anche con l'Inter. Col Milan sta facendo qualcosa di straordinario. Tifo per lui per lo scudetto, toccando ferro. Condurre al vertice della Serie A una squadra così giovane sarebbe veramente un risultato incredibile. Se sarò presente al 'Barbera' per commentare Palermo-Triestina? No, credo che sarò impegnato o in un'altra partita dei playoff oppure della Supercoppa di C tra Sudtirol e Modena. Sono stato contento di poter commentare il Palermo dal vivo, visto che in questa stagione mi sono prevalentemente occupato dei gironi più a nord, mentre Mario Somma ha commentato più quelle del centro-sud. Mi ha fatto piacere salutare ieri i tifosi, è stata una bellissima emozione per me. Quando vedo il rosanero per me è sempre un momento particolare. Faccio un grosso in bocca al lupo al Palermo!"