Mantovani-Mediagol: “Fallimento vecchio Palermo un colpo al cuore. Mirri-Di Piazza? Ecco come la penso”

Parla Andrea Mantovani.

Dopo l’inaspettato fallimento e la conseguente retrocessione in Serie D, il Palermo è rinato sotto la guida di Dario Mirri e Tony Di Piazza, che grazie all’aiuto di Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del club targato Hera Hora, sono riusciti a costruire una rosa competitiva per il campionato. Con una sola stagione, sotto la guida del tecnico Rosario Pergolizzi, i rosanero sono così riusciti a ritornare tra i professionisti, centrando una promozione in Serie C non priva di difficoltà ma praticamente quasi mai in discussione.

Chi ha vissuto gli anni d’oro con la maglia rosanero, è Andrea Mantovani, profilo frizzante e brillante che la piazza palermitana ricorda con grande affetto, stima e nostalgia, nella speranza e nell’attesa di rivivere presto quei momenti. L’ex difensore rosanero, che ha militato nel club siculo per due stagioni dal 2011 al 2013 – riuscendo anche a collezionare anche due presenze in Europa League -, nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Mediagol.it, ha detto la sua sul fallimento e sulla rinascita del nuovo Palermo.

“Sono in vacanza con la mia famiglia a Forte dei Marmi, ancora una settimana e poi rientrerò a casa a Verona, dove inizierò un po’ di progetti tra cui la preparazione con la squadra dei bambini. Fallimento Palermo? E’ stato un colpo al cuore vedere fallire una società gloriosa e importante come quella rosanero, è stato veramente molto triste. Come successo a tante società, però, può essere un’occasione per poi rifondersi e mettere della basi solide e ripartire più forte di prima. La mia speranza e il mio auspicio, quindi, è che il Palermo possa tornare nel palcoscenico che più gli compete, cioè la Serie A“.

Sulla stagione da poco conclusasi: “E’ stato un campionato dominato dai rosanero, la squadra è stata strutturata bene per affrontare alla grande questa stagione in Serie D, che comunque è un campionato insidioso, vai in campi difficili e può calare la concentrazione. I ragazzi sono stati bravi a rimanere sempre sul pezzo e portare a casa la promozione che era l’obiettivo prefissato. Idea sul duo Mirri-Di Piazza? Mi sono sembrate persone serie e sincere, che sanno che devono fare un passo per volta senza fare grandi proclami, ma puntando tutto al sodo e al concreto: c’era da vincere un campionato di Serie D ed è stato fatto e ora sono già a lavoro per costruire una squadra di tutto rispetto. Si prospetterà un campionato avvincente perché il girone C sarà molto agguerrito con società come Bari, Trapani e Catania, sarà davvero un bellissimo campionato e il Palermo dovrà provare a vincerlo, non ci si può nascondere“.