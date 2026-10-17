LE SCELTE DI INZAGHI E DI MODESTO PER IL MATCH DELLE 17:15.
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Queste le formazioni ufficiali della gara Mantova-Palermo, valevole per la 7ª giornata del Campionato Serie BKT 2026-2027, in programma alle ore 17.15.
MANTOVA: 22 Bardi, 5 Tomasevic, 8 Ilie, 19 Ruocco, 21 Trimboli (C), 27 Castellini, 29 Cella, 30 Bragantini, 50 Benaissa, 58 Del Lungo, 80 Kouda.
A disposizione: 1 Gemello, 12 Gasparini, 6 Longonda, 9 Gliozzi, 10 Wieser, 11 Cajazzo, 17 Radaelli, 18 Keita, 25 Ignacchiti, 75 Kospo, 77 Vesentini.
Allenatore: Modesto.
PALERMO: 1 Perin, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Vavassori, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro.
A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 11 Gyasi, 23 Hernani, 24 Estevez, 29 Peda, 33 Bozzolan, 36 Mazzitelli, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.
Allenatore: Inzaghi.
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