Il Palermo si prepara al primo vero scontro diretto al vertice della stagione. Oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 17:15, i rosanero saranno ospiti del Mantova allo stadio Martelli, in una sfida che mette di fronte la capolista e la seconda forza del campionato, separate da appena due punti. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la squadra di Filippo Inzaghi arriva all’appuntamento dopo il convincente 4-2 contro l’Empoli, con l’obiettivo di confermare la propria forza e consolidare il primato.

Ad accompagnare i rosanero ci sarà anche il sostegno dei tifosi: i 900 biglietti del settore ospiti sono andati esauriti e la presenza palermitana è attesa anche negli altri settori dello stadio. Il Martelli si prepara così a una cornice da grande occasione, con il pubblico di casa pronto a spingere una squadra che si è rivelata una delle sorprese più interessanti di questo avvio di campionato. Entrambe le formazioni sono ancora imbattute e hanno dimostrato di possedere un notevole potenziale offensivo.

Il Mantova di Modesto arriva dal successo contro il Catanzaro e può contare su un sistema di gioco, il 3-4-2-1, che valorizza gli esterni e la mobilità degli uomini offensivi. Ruocco rappresenta il principale riferimento in avanti, sostenuto da Bragantini e Ilie, pronti a garantire movimento e imprevedibilità. I lombardi proveranno a sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo del proprio pubblico per mettere in difficoltà la capolista.

Sul fronte della formazione, Inzaghi sembra intenzionato a puntare sulla continuità dopo le risposte positive arrivate dalla trasferta di Empoli. La novità principale riguarda il ritorno di Perin, completamente recuperato e pronto a riprendersi il posto da titolare tra i pali dopo le buone prestazioni offerte da Fortin. In difesa dovrebbero essere confermati Cassandro, Bani, Ceccaroni e Augello, mentre in mezzo al campo agiranno ancora Segre e Ranocchia.

Sulla trequarti spazio a Palumbo, con Vavassori e Johnsen sulle corsie esterne a sostegno di Pohjanpalo. I due esterni sono stati tra i protagonisti del brillante avvio rosanero, grazie ai gol e agli assist messi a referto. L’intenzione del tecnico è quella di non modificare gli equilibri della squadra, rimandando eventuali rotazioni agli impegni più ravvicinati.

La trasferta lombarda rappresenta un banco di prova importante per misurare la maturità del Palermo anche lontano dal Barbera. I rosanero vogliono dare seguito al successo contro l’Empoli e rafforzare il proprio primato, mentre il Mantova punta ad accorciare le distanze. Il campionato è ancora lungo, ma la sfida del Martelli può offrire indicazioni significative sulle ambizioni delle due squadre.