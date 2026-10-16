La lista dei convocati di Inzaghi per la sfida di Mantova.
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Il Palermo si prepara alla trasferta contro il Mantova, in programma domani, sabato 17 ottobre, alle ore 17:15, nella gara valida per la settima giornata del campionato di Serie BKT 2026/27.
Mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati per la sfida. Non sarà a disposizione Niccolò Pierozzi, tenuto precauzionalmente a riposo a causa di un trauma contusivo alla spalla. Il calciatore svolgerà domani un allenamento differenziato al Palermo CFA.
I convocatiPortieri:1 Perin, 12 Nespola, 14 Fortin.
Difensori:3 Augello, 13 Bani, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 84 Cassandro, 96 Magnani.
Centrocampisti:5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 23 Hernani, 24 Estevez, 36 Mazzitelli.
Attaccanti:9 Vavassori, 11 Gyasi, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 99 Gabrielloni.
Indisponibile: Niccolò Pierozzi (trauma contusivo alla spalla).
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