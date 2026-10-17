Il Mantova vuole giocarsi le proprie carte contro il Palermo, forte dell’entusiasmo per un avvio di stagione positivo e del sostegno del pubblico del Martelli. Alla vigilia dello scontro al vertice, l’allenatore Francesco Modesto, ex terzino rosanero, ha presentato la sfida sottolineando il valore degli avversari, ma anche la determinazione della sua squadra. Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i virgiliani sono pronti ad affrontare la capolista con rispetto e ambizione, cercando di sfruttare il fattore campo.

«Una bellissima partita da giocare, che capita anche in casa dove si respira entusiasmo da tutte le parti. Lo stadio sarà pieno e ci saranno anche tifosi del Palermo. I nostri ci daranno una grossa mano», ha dichiarato Modesto, che si aspetta una prestazione all’altezza dell’appuntamento. «Affrontiamo la prima della classe con umiltà e entusiasmo, con la voglia di fare e la determinazione giusta. Siamo pronti, non c’è neanche bisogno di caricarla tanto. I calciatori sanno che queste gare sono belle da giocare e vivere».

Il tecnico ha fatto il punto anche sulle condizioni della squadra, reduce dalla vittoria contro il Catanzaro e da qualche problema fisico accusato da alcuni giocatori. «Abbiamo avuto qualche acciacco dopo Catanzaro, ma i ragazzi si sono ripresi. In rifinitura vedremo meglio, ma stanno tutti bene». Modesto ha inoltre ricordato quanto sarà importante il contributo di chi entrerà a partita in corso: «Iniziano i primi undici, ma chi entra è determinante. La preparazione della gara quindi va fatta bene da tutti».

Grande attenzione è stata riservata allo studio del Palermo. Lo staff del Mantova ha analizzato sia il precedente confronto di Coppa Italia sia altre partite disputate dai rosanero, per individuare le caratteristiche della squadra di Filippo Inzaghi. «Di quella partita abbiamo rivisto qualcosina, ma in generale abbiamo visto tante gare del Palermo per uno studio approfondito. In quella partita avevamo fatto degli errori, che però fanno parte del gioco. Loro sono forti nell’uno contro uno. Dovremo essere maniacali», ha spiegato l’allenatore.

Modesto conosce bene il valore della capolista, ma non vuole che il nome dell’avversario condizioni la prestazione dei suoi: «Sappiamo chi è il Palermo, le loro forze. Li abbiamo incontrati in Coppa Italia, ma nel percorso ci sono state altre partite. Abbiamo affrontato avversari sempre tosti, ma in questa categoria niente è scontato».

La sfida mette di fronte due attacchi particolarmente prolifici. Il Palermo ha realizzato 14 gol nelle prime sette giornate, uno in più del Mantova, e può contare su Dennis Johnsen, già coinvolto in nove reti tra gol e assist. Il norvegese guida la classifica dei giocatori con più passaggi vincenti, a quota cinque, mentre tra i virgiliani il principale riferimento offensivo è Francesco Ruocco, autore di cinque gol. Occhi puntati anche sul finale di gara: i rosanero hanno segnato quattro delle loro reti negli ultimi quindici minuti, mentre il Mantova ha incassato nello stesso intervallo tre dei sei gol subiti.