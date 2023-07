Mancuso-Mediagol: “Trattativa-gol e obiettivi, dico tutto. Stulac e Damiani…”

Grandi manovre con vista sulla Serie A. Il Palermo ha delineato da tempo una strategia chiara da attuare in sede di calciomercato in vista della nuova stagione, per potenziare l'attuale organico a disposizione di Eugenio Corini e puntare al salto di categoria. Calciatori di esperienza e personalità, giovani di talento e prospettiva ma con un comprovato background in serie cadetta ma non solo. Tra i calciatori approdati alla corte di Eugenio Corini nel corso della sessione estiva anche Leonardo Mancuso, reduce dalla breve e poco fortunata esperienza in prestito al Como. L'anno precedente la parentesi al Monza per gli ultimi sei mesi di campionato, dopo aver fatto la prima parte in Serie A nell'Empoli che aveva trascinato in massima serie. Intervistato in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it dal ritiro di Ronzone, il nuovo numero 7 rosanero è tornato a parlare della trattativa con il club di viale del Fante.