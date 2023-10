Mancuso: “Lecco, amaro in bocca. Trasferte ok? Trend da mantenere con la Sampdoria”

"Quella di ieri contro il Lecco è stata una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca, come tutte le sconfitte. Dalle sconfitte si impara tanto e dobbiamo essere bravi a prendere gli spunti positivi per migliorare. È stata una partita giocata a viso aperto. Le partite si possono vincere o perdere ma sappiamo in cosa dobbiamo migliorare. È importante da parte di tutti dare il proprio contributo dai più giovani ai più esperti. A fine gara ci siamo riuniti in mezzo al campo con il mister, è stato un momento di unione e da questi momenti riusciremo a rialzarci. Dispiace aver perso soprattutto per i nostri tifosi che ieri sono venuti in numerosi e quindi questo ci dispiace, stiamo già pensando al futuro per dargli le gioie che meritano. Il centro sportivo di Torretta per noi è molto importante, abbiamo tutto per poter lavorare al meglio, sicuramente per noi è un momento di unione".