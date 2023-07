Mancuso: “In carriera ho fatto tutti i ruoli in attacco. Desideravo Palermo”

Parola a Leonardo Mancuso . Il nuovo attaccante del Palermo , prelevato nell'attuale sessione di calciomercato estiva dal Monza , è intervenuto in sede di conferenza stampa di presentazione in quel del ritiro di Ronzone. Di seguito le sue parole:

"Fino a ventisei anni ho giocato esterno d'attacco, poi mi sono spostato più al centro. Finora nella mia carriera ho fatto tutti i ruoli del reparto offensivo. Sono pronto ad interpretare quello che mi verrà chiesto. Sto cercando di ambientarmi il più velocemente possibile, sono contento di essere arrivato fin da subito nel ritiro. E' fondamentale costruire la stagione da qua. Ci vuole tempo per creare la giusta alchimia, sono contento di essere arrivato qui nei primi giorni di ritiro. Piazza come Palermo? Era quello che desideravo, mi mancava una città così. Sono contento sia arrivata questa occasione, sentivo di volermi confrontare con una città così calda come Palermo. Mio nonno era siciliano, in provincia di Messina. Mio papà non è mai riuscito nella sua vita a vedere i luoghi dove è nato il padre, anche da quel punto di vista il sangue è siculo"