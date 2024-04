Mancuso: “Gol mi mancava. Dobbiamo partire dalla gara di oggi per il nostro finale”

Palermo due, Sampdoria due . Questo il risultato della gara d'esordio in rosanero per Michele Mignani. Brunori e Mancuso illudono nel primo tempo, con la perla di Darboe nella ripresa che si aggiunge al gol di Leoni. Tra i migliori in campo Di Mariano che avrebbe meritato la gioia del gol. Due squalificati verso Cosenza, il primo è lo stesso numero 10 palermitano, il secondo è Lucioni. Questo il pensiero nel post gara in sala stampa dell'attaccante rosanero Leonardo Mancuso:

"Mignani? Col mister abbiamo avuto pochi giorni per preparare partita. Lui ci ha trasmesso i concetti base e ha insistito su quelli. Ci sarà tempo per conoscersi meglio e capire meglio ciò che ci chiede. Sono felice per il gol, mi mancava. E anche giocare dall’inizio mi mancava, sono molto contento. Con due attaccanti è più probabile trovare spazio, prima c’era meno possibilità. Questo mi ha aiutato. Ma ho sempre cercato di sentirmi importante, perché penso di esserlo anche all’interno dello spogliatoio. Oggi sono stato bravo a farmi trovare pronto. C’è stato poco tempo per provare cose nuove, ha insistito sulla compattezza di squadra. Si è visto in campo. Classifica? Guardo la partita, è stata giocata bene, se avessimo vinto non ci sarebbe stato niente da dire. In chiave classifica il pari ci tiene a distanza dalla Samp, vincere ci avrebbe fatto guadagnare posizioni. Ma dobbiamo partire dalla partita fatta oggi e fare il nostro finale di stagione".