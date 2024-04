Palermo-Sampdoria 2-2: rosa ordinati ed intensi, esordio con pari per Mignani

PRIMO TEMPO - Esordio in panchina al Barbera per il nuovo tecnico rosanero, Michele Mignani, in un match chiave per la corsa playoff contro la Sampdoria di Pirlo. La disfatta di Pisa ha chiuso l'era Corini, con il coach di Bagnolo Mella che ha pagato con l'esonero il quarto ko in cinque gare ed una serie di performances altamente deficitarie negli ultimi due mesi di campionato. Dopo un paio di rifiuti incassati da Gattuso e Grosso, la scelta del club targato CFG è ricaduta sul profilo dell'ex Bari, capace di sfiorare la promozione in Serie A alla guida dei galletti nella scorsa stagione, sogno infranto nel recupero della finale di ritorno dei playoff contro il Cagliari di ranieri. Palermo disposto con un 3-4-1-2 che vede Lucioni-Diakitè e Ceccaroni a comporre la linea difensiva davanti a Pigliacelli, Lund e Di Mariano esterni alti con Stulac e Segre coppia di interni in zona nevralgica. Di Francesco galleggia tra le linee a sostegno del tandem d'attacco formato da Brunori e Mancuso. Out Gomes e Coulibaly per sqiualifica, ancora assente Ranocchia per infortunio. Blucerchiati in fiducia e reduci da quattro successi di fila, con individualità di rilievo come Verre, Kasami e il bomber De Luca. Un quarto d'ora interlocutorio, ritmi non troppo sostenuti, grande accortezza dal punto di vista tattico su entrambi i fronti, tanta densità e pochi sussulti. Pasticcio difensivo che sblocca la gara al ventesimo: punizione calciata da Verre, torre e conclusione svirgolata da Yepes, malinteso sulla palla vagante tra Brunori, Stulac e Pigliacelli, Leoni beffa tutti e firma il vantaggio doriano. Neanche un giro d'orologio e il Palermo la rimette subito in piedi, Brunori punta Ghilardi e lo ubriaca di finte, il blucerchiato lo stende e l'arbitro decreta il penalty. Il bomber rosa trasforma con rabbia e freddezza siglando il pari. In un'inezia il Palermo la ribalta: parabola perfetta di Stulac su palla inattiva, torre di Segre e zampata vincente di Mancuso che fa esplodere il Barbera. Entrata fin troppo vigorosa e scomposta di Lucioni su Verre, giallo per l'ex Frosinone. Palermo ordinato ed applicato, pericoloso un paio di volte con Stulac: punizione dai trenta metri fuori non di molto, mancino al volo dal limite che chiama alla parate a terra Stankovic. Sampdoria che ci prova con il destro di De Luca, Pigliacelli para senza troppi patemi. L aprima frazione si chiude col Palermo in vantaggio.