Mancuso: “Barbera fantastico, fa piacere il numero di abbonati. Sulla promozione…”

"Ci sono tanti fattori che servono per ottenere una promozione. Ci sono due strade per ottenere la promozione, quella diretta o tramite i playoff. In quel caso sarà un altro mini campionato da giocare, cercare di rimanere nella parte alta della classifica è quello che vogliamo fare. Si inizia a costruire da subito la stagione, le vittorie vanno costruite già dai primi giorni di ritiro. Durante la stagione ci sarà qualche momento meno positivo e credo che l'equilibrio sia un altro aspetto importante. Fa piacere il numero di abbonati, saremo noi a fare in modo che i tifosi vengano sempre numerosi allo stadio. Io spero che questa stagione sia importante, mi sono sempre trovato bene essendo di proprietà delle squadre. Quest'anno sono in prestito ma spero si possa costruire qualcosa in futuro. Il Barbera è uno stadio fantastico, impatto importante che non mi aspettavo. Quando sei dentro al campo fa tutto un altro effetto"