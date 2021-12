Maccarone: “Svelo i segreti di Baldini. Trequartista ed esterni decisivi, Brunori…”

L'intervista esclusiva concessa dall'ex attaccante di Milan, Empoli e Palermo, Massimo Maccarone, alla redazione di Mediagol.it

"Qualche aneddoto particolare su Baldini? Il mister è uno che prende le corde giuste sul piano mentale ed emotivo, non fa cose particolari o eclatanti. Innanzitutto è sempre se stesso e cerca di caricare la squadra, solo nei momenti in cui vede la necessità decide di alzare la voce. Ma è uno che parla con tutti serenamente e con raziocinio e spiega le cose per bene. Lui porta tanti esempi di vita per far capire a volte anche la tattica, sembra inspiegabile ma è una sua particolarità molto efficace e redditizia. Come imposta la formazione tatticamente? Il trequartista è fondamentale, deve legare con i due mediani e deve fare l'elastico connettendo tutto lo schema di gioco. A Carrara e ad Empoli ha sempre avuto a disposizione due centrocampisti di gamba che schermano e aiutano la difesa, ma che comunque accompagnano anche molto alti, cercando accorciare in avanti e far pressione insieme agli attaccanti. Quello che secondo me è più importante in termini di equilibri collettivi sono gli esterni offensivi e il trequartista, sono calciatori che nel suo disegno tattico hanno un ruolo determinante in entrambe le fasi di gioco. Il reparto offensivo del Palermo? Brunori è un buon attaccante per la categoria e va più che bene per interpretare il ruolo di terminale offensivo come desidera il mister. L'ho visto all'opera diverse volte e so che ha segnato sette reti. Penso che Brunori possa incrementare ulteriormente il proprio bottino realizzativo, anche divertendosi. Ho visto qualche partita e qualche spezzone del Palermo ma in tutti i fine settimana seguo maggiormente il Girone B perché comprende le squadre toscane, ovvero quelle che giocano nei dintorni di casa mia. Il sabato e la domenica generalmente seguo quelle. Batteria di attaccanti, trequartisti ed esterni nell'organico rosanero attuale? Secondo me sono tutti elementi molto validi. Poi il mister è molto bravo nel trasformare e completare i calciatori, far capire loro determinati concetti per portare vantaggi alla squadra. Penso che il Palermo abbia una buona rosa, poi sarà il mister a valutare se questi calciatori possiedano effettivamente le caratteristiche da lui richieste".