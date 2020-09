Lupo-Mediagol: “Vi presento Lollo, sarebbe l’ideale per il Palermo. Tutto su Corrado e Rauti, il bomber in C…”

Fabio Lupo è un dirigente esperto, competente, capace. Un manager con riconosciute capacità gestionali, strategiche e negoziali, dotato di un naturale fiuto per il talento. Dopo aver centrato l’obiettivo salvezza in serie B con il Venezia e contribuito a valorizzare sensibilmente il parco calciatori del club lagunare, il ds abruzzese è in attesa di un nuovo progetto societario stimolante ed in linea con la sua filosofia professionale. Nel corso dell’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it, Fabio Lupo traccia un affresco tecnico tattico sui possibili obiettivi a centrocampo in chiave mercato del club di Viale del Fante, soffermandosi anche su alcuni nuovi innesti rosanero già a disposizione di Roberto Boscaglia.

“Un rinforzo ideale per il centrocampo del Palermo? Lorenzo Lollo è un giocatore molto completo che ha grande senso del gioco, sa giocare bene al calcio e può essere impiegato in più sistemi di gioco. Un calciatore di piede destro. con buonissima tecnica, ha una buona corsa e una buona resistenza; non è un esplosivo ma un centrocampista resistente che può giocare anche sulla trequarti se dall’altra parte, magari, c’è un playmaker da andare a infastidire. È molto bravo perché se poi ruba palla negli ultimi 25-30 metri, è dotato di buon tiro e questo lo può facilitare. Per la categoria è un lusso, fa la B molto bene e lo anche dimostrato nella scorsa stagione a Venezia. Ha giocato anche in Serie A e quindi in Serie C sarebbe un grande colpo, tra l’altro è anche un professionista molto serio e certamente un acquisto che apporterebbe valore tecnico e morale al Palermo. Corrado? Credo sia un giocatore molto affidabile, Crivello è un giocatore esperto e di categoria che magari l’anno scorso ha giocato spesso da terzo centrale di sinistra e quindi si era un po’ abituato a questo ruolo. L’ex Inter è un giocatore di buon avvenire che può apportare quella specificità nel ruolo, lo trovo un acquisto azzeccato. Rauti? Non lo ritengo un doppione di Lucca. Credo possa diventare un protagonista di questa squadra, ha la giusta mentalità e ha voglia di mettersi in discussione che non è da tutti i calciatori che provengono da top club di Primavera. Mi piace molto, ha senso della porta e del gol e sono sicuro che si ritaglierà uno spazio importante. Dovrà cercare la crescita professionale e la maturazione calcistica, credo sia per il Palermo un acquisto di grande livello in prospettiva. È chiaro che se in squadra hai un giocatore di esperienza e comprovato spessore che ti assicura 15 o 20 gol è cosa buona, ma non è facile trovarlo. Io penso che un reparto possa anche giocare collettivamente e quindi non serve per forza il bomber, le squadre di Boscaglia sono conosciute per quello che esprimono a livello corale. Al gol ci arrivano spesso anche gli esterni o i centrocampisti, quella del bomber a tutti i costi credo in certi casi possa essere una leggenda da sfatare, i gol possono arrivare anche dagli altri calciatori. Posso fare l’esempio legato al mio Venezia, non avevamo giocatori da 15 o 20 gol ma diversi elementi lì davanti che ne hanno fatti 5 o 6 a testa; credo che il Palermo sia già abbastanza competitivo davanti, poi se dovesse arrivare un attaccante da tanti gol ben venga”.