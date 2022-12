Lupo-Mediagol: “Sfidare Palermo speciale, ai punti meglio la SPAL. Su Corini dico…”

L'intervista al ds della SPAL, Fabio Lupo, concessa alla redazione di Mediagol.it

Incrocio professionale inedito, pregno di risvolti umani ed emotivi. Fabio Lupo, attuale direttore sportivo della SPAL, ha affrontato per la prima volta il Palermo da avversario in veste da dirigente. Manager del club di Viale del Fante nel 2017-2018, prima di lasciare l'incarico dopo circa sette mesi per divergenze operative e concettuali con l'allora patron Maurizio Zamparini. Il ds nativo di Pescara fu l'artefice dell'allestimento dell'organico, guidato prima da Tedino e poi da Stellone, che vide sfumare per un'inezia il sogno Serie A nella doppia e controversa finale playoff contro il Frosinone di Longo. Già fine talent scout e manager qualificato in numerosi club del panorama calcistico nazionale, Sampdoria, Torino, Venezia ed Ascoli tra gli altri, il dirigente estense ha concesso un'interessante intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it all'indomani della sfida tra le compagini di De Rossi e Corini.

PRIMA DA EX CONTRO IL PALERMO - "Devo essere sincero, purtroppo o per fortuna, ho cambiato così tante squadre nella mia carriera professionale che mi sono ormai abituato a queste vigilie un po' da ex, per cui, sportivamente non è stata una vigilia particolarmente diversa dal solito. Emotivamente lo è indubbiamente stata, perché ogni qualvolta sento Palermo è chiaro che il cuore mi si accende, ma questo ormai lo sapete bene. Circa s quindici giorni fa, grazie all'Università di Palermo, sono stato giù due giorni, mi sono rifatto una "iniezione" di Palermo che mi ha fatto bene. Quindi, sportivamente è stata una vigilia normale perché ormai sono abituato a gestire emotivamente questo tipo di situazioni. Da uomo, quando si parla di Palermo o del Palermo, e questa città entra in qualche modo nella mia vita, qualcosa scatta sempre".

SPAL-PALERMO - "In linea di massima diciamo che il pari ci sta, cercando di essere più obiettivo possibile dico che il Palermo non ha rubato nulla, però, onestamente la SPAL avrebbe meritato qualcosa in più. Se non altro per le tre chiare e clamorose occasioni da gol che abbiamo avuto dove Pigliacelli è stato davvero molto bravo, in altre situazioni siamo stati noi imprecisi. Complessivamente, considerando alcuni dati specifici, ovvero: occasioni da gol, possesso palla, controllo della partita, la SPAL a mio giudizio avrebbe meritato qualcosa in più. Il Palermo è comunque uscito con un punto ampiamente meritato, parliamo di sfumature. Diciamo che se fosse stato un incontro di boxe, al momento del verdetto ai punti l'arbitro avrebbe alzato il braccio della SPAL e non del Palermo.

IL PALERMO E CORINI -" Palermo? Io ho trovato una squadra assolutamente equilibrata, infatti noi, a fine partita e questa mattina alla ripresa degli allenamenti, eravamo contenti della nostra prestazione contro quella che reputiamo davvero una buona squadra. Messa bene in campo, organizzata, anche dotata di buona qualità collettiva ed individuale con un organico ben strutturato. Non sto seguendo chiaramente il Palermo assiduamente, ho avuto modo di vederlo un po' a sprazzi. nelle ultime due settimane invece ho avuto modo di seguirlo con più attenzione, dovendolo incontrare. Trovo che Eugenio "Corini, ndr.) stia facendo un buon lavoro, plasmando questa squadra, dando concretezza, equilibrio ed anche qualità. Lo riconosco, non sono molto obiettivo quando parlo di Corini perché è prima di tutto un uomo e poi un allenatore che stimo moltissimo, però devo dire che ho visto una squadra organizzata, che sta acquisendo una sua fisionomia, sulla quale secondo me Eugenio potrà ancora lavorare bene e migliorarne efficacia e rendimento.. Dategli tempo perché secondo me è sulla strada giusta".