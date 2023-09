Lupo-Mediagol: “Palermo, non privarti di Soleri. Edoardo è fondamentale. Mancuso…”

SU MANCUSO - “E’ fuori discussione il suo livello. Nonostante non abbia fatto una stagione brillante a Como l’anno scorso, è un calciatore che ha fatto bene quasi ogni anno. Anche lui può giocare in più ruoli e ha personalità da vendere, dettaglio non da poco in certe partite ed in certi campi. E’ un giocatore che può essere fondamentale, che va ad impreziosire ulteriormente l’organico di questa squadra”.

FUTURO - Infine, in merito al futuro che attende lo stesso esperto ds, reduce dall'esperienza alla SPAL che si è conclusa lo scorso marzo, Lupo ha proseguito: “In questo momento non dico nulla, non c’è nulla all’orizzonte. Sono sereno e questo mi aiuterà nella scelta. Spero arrivi un’occasione importante, dove certe figure vengano rispettate. Non andrò a fare il portaborse. Se c’è qualcuno che vuole condividere con me il lavoro, lasciando la scelta a me sarò contento di rientrare. A prescindere dalla categoria", ha concluso.