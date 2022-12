Lupo-Mediagol: “Ho parlato con Saric, ecco suo problema. Tutto su Stulac, Mirri…”

STULAC E SARIC - "E' un po' il problema che abbiamo noi, qualche giocatore che doveva essere importante non sta rendendo secondo le aspettative, però i valori ci sono. Nel caso specifico di Stulac e Saric le qualità sono indiscutibili e verranno fuori. Sono sicuro che Eugenio, con il suo modo di comunicare, con il suo staff, anche con Salvatore (Lanna, ndr.), Olivieri, possono tirare fuori qualcosa di importante sul lato caratteriale e morale a questi giocatori. In particolare credo che Dario, che io conosco per averlo avuto all'Ascoli l'anno scorso, stia pagando a livello psicologico il fatto di non sentirsi in questo frangente all'altezza delle aspettative riposte su di lui. Ieri, parlando scherzosamente con il presidente Dario Mirri gli ho detto: «Presidente adesso faccio qualcosa per il Palermo...», mi son preso Saric e gli ho parlato, abbiamo davvero un bel rapporto con Dario. Lui per stimolo mi ha detto: «Direttore non sto giocando come penso, come volevo...», ed io gli ho detto: «Tu devi stare tranquillo, non cercare a tutti i costi di strafare, sai quali sono i tuoi valori...». Mi sono permesso perché sapete che tipo di rapporto instauro con i giocatori e quindi sono convinto che Saric sarà un giocatore importante, perché è davvero un profilo davvero di altissima levatura per la categoria. Sono anche sicuro che con questa dislocazione tattica, in questo 3-5-2 , secondo me potrà esaltarsi ancor di più. Stulac? Il suo spessore lo conosciamo. Ci sta che si abbiano determinate aspettative e quando ci si esprime al di sotto di esse il giocatore è il primo che ne soffre. Ed è la sensazione che ho avuto ieri parlando con Dario (Saric, ndr.), gli pesa molto non riuscire a dare quello che lui pensa di poter offrire. Sono due giocatori forti, bisogna aspettarli con fiducia e pazienza, credo che dimostreranno il loro valore".