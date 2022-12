Lupo: “Brunori? Stupiva prima, non adesso. La mia idea su Gomes, Frosinone e Bari…”

L'intervista concessa dal ds della Spal, Fabio Lupo, alla redazione di Mediagol.it

Un campionato sorprendente ed accattivante, che evidenzia grande equilibrio. Una classifica che inizia già a delineare la sua identità in chiave promozione e che ancora può regalare colpi di scena in ottica playoff oltre che nelle zone calde della graduatoria. Sessione invernale della campagna trasferimenti alle porte, che vedrà protagoniste le compagini del torneo cadetto, bramose di rinforzare i rispettivi organici. Il profilo del bomber del PalermoFC, Matteo Brunori e la rivelazione della squadra di Eugenio Corini, l'ex Manchester City, Claudio Gomes. Questi alcuni dei passaggi più interessanti approfonditi da FabioLupo, attuale ds del club di Ferrara ed ex manager di Palermo, Venezia e Ascoli, tra le altre, nel corso dell'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

CALCIOMERCATO - "Sinergia tra Spal e Palermo in sede di campagna trasferimenti invernale? A prescindere dal rapporto tra i due club, il mercato in questo momento specifico è sempre molto fermo, con questi Mondiali in corso, e lo stop del campionato di Serie A. I primi club a muoversi sono quelli della massima serie, se non si muovono loro anche per noi nel torneo cadetto diventa tutto più complicato. E' sempre accaduto in questa maniera. Tutto si inizierà a sbloccare alla ripresa del campionato di Serie A, credo che fino a quel momento lì si muoverà davvero poco, in linea generale.

SQUADRA RIVELAZIONE IN B -"La classifica lo dice, il Frosinone onestamente, per qualità di gioco, per rendimento, intensità e per i risultati è oggettivamente stata una sorpresa. E' una squadra che oggettivamente sta facendo qualcosa in più, come spesso accade nelle annate importanti. Direi che le due neopromosse, il Bari (anche se definire di neopromossa per il Bari è veramente difficile...) ed il SüdTirol, stanno facendo molto bene, anche loro sono sorprendenti in termini di risultati e questo è un merito dei rispettivi allenatori che hanno innestato mentalità, aspetto tecnico-tattico. Sono state due risorse e due squadre che veramente hanno sorpreso. Mi continuano a stupire, in negativo i rendimenti di Parma, Cagliari e Genoa, che hanno organici veramente di rilievo e mi viene da pensare che a gennaio se riusciranno a puntellare le loro rose ulteriormente, le vedremo protagoniste nel girone di ritorno per la corsa alla famosa pole position".

BRUNORI e GOMES - "Matteo è il classico giocatore che ha trovato consapevolezza nei propri mezzi con la maturità, con qualche anno di ritardo rispetto a quanto tutti ci saremmo aspettato. Non per vantarmi, ma Brunori, quando io ero al coordinamento del settore giovanile della Sampdoria, volevo portarlo in blucerchiato. Lui all'epoca giocava al Foligno, aveva già fatto due presenze in Serie C, ed io avevo già individuato delle caratteristiche davvero importanti in lui. Poi la sua carriera non è stata all'altezza delle sue qualità, adesso lo è. Non mi stupisco del Brunori attuale, mi stupivo del Brunori di qualche anno fa. Claudio Gomes? E' un buon giocatore, vederlo così da vicino nella partita è un calciatore sempre presente nel vivo del gioco, dinamico e sagace in ogni fase del match. Sempre molto attento, davvero una bella sorpresa".