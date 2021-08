Luperini: “Serve partire in quinta, occhio a Catanzaro-Bari-Avellino. Filippi top”

Il centrocampista ex Trapani del Palermo, Gregorio Luperini, è diventato un perno della compagine rosanero

"Non c’è voglia di riscatto per un’annata definita da qualcuno storta, vogliamo fare contenti i tifosi e noi stessi, fare quello per cui siamo venuti a Palermo. Sono un giocatore che dà tutto, se il gol viene è meglio per la squadra, siccome viene spesso mi fa enorme piacere. Non mi sono mai dato un obiettivo, da cinque anni arrivo sopra i cinque gol e speriamo di ripeterci anche quest’anno. Fella e Brunori? Si sono integrati benissimo nello spogliatoio, sono molto attivi e in campo stanno dando il massimo, può essere un ottimo punto di partenza». Dall'Oglio? È importate avere molta concorrenza in tutti i reparti. Filippi? È un ottimo allenatore, siamo concentrati su quello che ci chiede, secondo me stiamo facendo una preparazione incredibile, siamo pronti fisicamente per iniziare nel migliori dei modi e noi vogliamo partire in quinta. Credo che le nostre concorrenti per la vittoria finale siano Catanzaro, Bari e Avellino. Ma con il Palermo non ce ne dovrà essere per nessuno".