Luperini: “Giocare al ‘Renzo Barbera’ una grande emozione. La classifica? Vogliamo di più”

Parola a Gregorio Luperini.

Il centrocampista del Palermo, autore del gol-vittoria, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Potenza, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Giocare in questo stadio è sempre una grande emozione e ci dispiace non avere con noi i nostri tifosi. Anche per me segnare qui è stato straordinario anche se lo avevo immaginato diversamente. Giocare al ‘Barbera’ comunque ci aiuta tanto. Questa classifica deve essere la normalità, non siamo qui per fare un campionato mediocre che non è nel DNA di questi colori. Serve ambire ad altri traguardi, questa situazione di classifica ci fa anche girare le scatole perché noi vogliamo di più. Tifosi? Si sente molto il loro attaccamento, mi dispiace non esserci stato contro il Catania ma ho visto come ci hanno sostenuto. Li sentiamo molto vicini. È il mio momento? C’è sempre stato, è un piacere giocare con compagni forti. Sto bene e non è un problema entrare dalla panchina, non cambia nulla”, ha concluso Luperini.