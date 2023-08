Lund: “Sono pronto per giocare da titolare. Trattativa e stessa squadra di Kjaer…”

"È una squadra molto forte e competitiva per la promozione in Serie A, sono molto contento di essere qui e darò il massimo. Per me è un’occasione molto importante, voglio aiutare la squadra in Serie A e voglio migliorare come giocatore. Quando mi hanno contattato ero contentissimo di condividere la stessa squadra di Kjaer. Sfida molto difficile, calcio italiano molto diverso da dove vengo io. È stata una trattativa lunga e difficile, nella squadra dove giocavo la situazione non era ideale perché volevano che io rimanessi. Tutta la mia vita e la mia famiglia era lì, ma il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Italia: penso che era il momento giusto. Sono pronto e disponibile per fare il meglio. Ci sono molte cose che si possono migliorare nel mio ruolo, ma la mia fisicità e velocità aiuteranno molto la squadra. Io subito titolare? Sì, sono pronto. Voglio e devo dimostrarlo il più presto possibile. Opportunità unica, devo adattarmi ed abituarmi al calore e alla pressione di questa piazza".